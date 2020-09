Lavori su SS19, Castiello sollecita l’Anas

PADULA. “Ho appena inviato un sollecito all’ANAS per l’effettivo inizio dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento superficiale e profondo della pavimentazione stradale ammalorata, nonché sul rifacimento della segnaletica orizzontale, sulla SS 19 ter “Delle Calabrie” – tratto dal km 78 +435 al km 102 + 170 nei territori dei comuni di Padula, Montesano sulla Marcellana e Casalbuono”.

Lo ha reso noto il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello.

L’investimento è stato già definito per un importo complessivo pari ad euro 3.550.000, ma, ad oggi, non è giunta alcuna comunicazione circa la data certa di avvio dei lavori, nonostante sia già stato approvato un accordo quadro per la pavimentazione.

“L’adeguamento delle infrastrutture viarie è – spiega il senatore – strumento indispensabile per la valorizzazione delle aree interne e per il contrasto dello spopolamento, di conseguenza ogni giorno perduto si risolve in un ulteriore aggravamento del rischio della loro progressiva desertificazione.

Segue l’invito diretto all’amministratore delegato dell’ANAS – Ing. Simonini, inoltrato in data odierna”.