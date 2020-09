La cilentana Adriana Ruocco compie 39 anni

Adriana Ruocco compie oggi 39 anni. La cantante di origini cilentane è nata a Vallo della Lucania il 10 settembre 1981. Ebbe una certa notorietà a livello nazionale nella metà degli anni novanta grazie alle apparizioni a Sanremo Giovani nel 1995 con il tormentone “Ti prego, ti prego, ti prego”.

Nel 1996, poi, a soli 14 anni, partecipò al Festival di Sanremo vero e proprio con il brano “Sarò bellissima” dove si classificò seconda nella sezione “Nuove Proposte“. Pur essendo solo una ragazzina, la sua voce apparve incredibilmente adulta. Questo fatto, oltre alla collaborazione con il noto produttore e paroliere Franco Migliacci (quello di T’appartengo di Ambra Angiolini), fa pensare ad una vittoria sicura, cosa che purtroppo non avvenne, infatti Adriana si classificò seconda dopo Syria.

Adriana ci riprova l’anno successivo, 1997, presentando al Festival il brano “Uguali Uguali”, che però non si qualificò per la fase finale. Da allora in poi su di lei è calato un velo.

In rete si trovano svariate leggende metropolitane. Si possono trovare infatti, delle versioni fantasiose che spiegano la misteriosa sparizione: c’è chi dice che ha preso i voti, si fa chiamare Suor Fara e fa la missionaria in Africa, c’è chi dice che guida gli autobus, e chi invece, con molta meno immaginazione, dice che si è sposata e ha anche un figlio; insomma le versioni sono tante e tutte molto pittoresche, ma ovviamente tutte da escludere.

Infatti Adriana Ruocco nel 2011 compare come ospite nel disco “Un Mondo Digitale” di Marco Rò e nel 2014 ha inciso un altro brano dal titolo “If You’re Not Alone”, di cui è stato realizzato anche un video. (clicca qui).