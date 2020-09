Ancora furti a Sala Consilina, cittadini esasperati

Ancora un tentativo di furto a Sala Consilina. Per fortuna quello di questa notte è andato a vuoto. Questa mattina i proprietari di un terreno di via Deserte hanno trovato un buco in una recinzione che accede ad un terreno e quindi ad un casolare. Probabile che qualcosa abbia messo in fuga i malviventi o che questi abbiamo aperto il varco per tornare in un secondo momento.

Sono almeno una decina i casi segnalati nell’ultima settimana e i cittadini della zona periferica salese sono esasperati.

Due sere fa in via santa Maria della Misericordia è stata rubata un’auto: “All’interno c’erano diversi attrezzi da lavoro che oltre ad essere un ricordo di nostro padre erano stati acquistati da lui con tanti sacrifici – dice il proprietario – Spero tanto che il buon Dio ci aiuti a ritrovarli”. L’appello dei residenti è a maggiori controlli sul territorio per prevenire tali episodi.