Albanella: AAA… cercasi edificio da adibire a scuola

ALBANELLA. Lo slittamento dell’inizio dell’anno scolastico sta permettendo ai comuni continuare le procedure di adeguamento dei plessi. Per alcuni è sufficiente la sistemazione o la riorganizzazione degli spazi; per altri, invece, è opportuno individuare nuovi locali. E’ il caso di Albanella. L’ente, guidato dal sindaco Enzo Bagini, ha pubblicato una manifestazione di interesse che si concluderà domani (11 settembre), per individuare locali privati da ottenere in fitto per dodici mesi.

Edificio da adibire a scuola: i requisiti

Il locale dovrà avere una superficie tra i 500 e i 600 metri quadrati in modo tale da poter ospitare dieci aule didattiche con relativi servizi. Gli edifici proposti dovranno preferibilmente essere in aree centrali.

Gli interventi di adeguamento

Qualora non siano rispondenti ai requisiti necessari ad ospitare la scuola il comune di Albanella si farà carico dei lavori di adeguamento che dovranno comunque essere completati in tempi brevi in modo da avere la possibilità di rendere il nuovo plesso disponibile per il ritorno a scuola.