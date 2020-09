A San Mauro Cilento attivati i progetti per i percettori di reddito di cittadinanza

Su proposta del consigliere comunale delegato all’uffico delle politiche sociali, Giovanni Petillo, anche a San Mauro Cilento si avviano i progetti rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza, che saranno impegnati in attività utili alla comunità’ volte a migliorare le necessità del luogo.

I temi riguardano il campo sociale, formativo, culturale e la tutela dei beni comuni.

I progetti approvati sono:

– sostegno ai servizi di pubblica utilità

– sostegno di servizio alla comunità’

– sostegno ai servizi sociali

“L’amministrazione comunale è riuscita a gestire bene il periodo covid, mettendo in campo una serie di misure volte a prevenire e fronteggiare l’emergenza – osserva il consigliere Petillo – oggi si trova pronta e preparata per accogliere queste indicazioni nel rispetto delle norme che regolamentano come deve essere espletato il servizio”.

“San Mauro Cilento avvia i progetti utili alla collettività, rilanciando e migliorando i servizi già’ in essere sul territorio comunale, alcuni sospesi o addirittura assenti non solo per l’emergenza covid, ma anche in seguito al commissariamento prefettizio del 2018”, prosegue il consigliere comunale.

Le attività con il supporto degli operatori saranno: la biblioteca comunale, la struttura polivalente sportiva, gli uffici comunali e i servizi sociali, la manutenzione del territorio comunale e l’ assistenza domiciliare alle persone anziane.