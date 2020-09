Sapri, continuano le iniziative di solidarietà della Croce Rossa

L’iniziativa di solidarietà legata all’emergenza coronavirus “Il tempo della gentilezza” della Croce Rossa Italiana Comitato di Sapri continua. Il presidente della Croce Rossa di Sapri Pietro Saggese ha coordinato con i volontari la distribuzione di beni di prima necessità pervenuti in donazione dalla sede centrale (generi alimentari ma anche prodotti per l’infanzia, per l’igiene della persona e della casa) agli Oratori del Golfo di Policastro. Ciò ha permesso di rispondere in modo diretto alle necessità di tante famiglie vicine alla comunità oratoriale che versano in uno stato di grave difficoltà.

Le iniziative, però, non si fermano qui. Nei prossimi giorni verranno coinvolti altri Oratori per far fronte alle molteplici esigenze legate alla grave emergenza dovuta al COVID-19.

“La solidarietà non conosce interruzioni e, adesso più che mai, bisogna dare delle risposte concrete e rapide alle tante necessità del momento”, fanno sapere dall’associazione saprese.

“Si ringrazia tutti i volontari CRI che hanno collaborato perchè si sia potuta realizzare questa iniziativa che speriamo sia stata utile alla comunità e di altre che se ne realizzeranno sul territorio, ricordando che la Cri di Sapri ad oggi ha difficoltà ha coprire tutti i servizi sul territorio per pochi volontari e risorse economiche utili per sostenere le spese”, conclude il presidente Saggese.