Sala Consilina, ancora ladri in azione

Continua ad essere presa di mira dai ladri la zona della periferia nord di Sala Consilina, tra le località Viscigliete e Deserte. In pochi giorni sono stati messi a segno due furti e diversi tentativi che fortunatamente non sono andati a buon fine perché i malviventi sono stati messi in fuga. L’ultimo furto è stato messo a segno in via Deserte e anche in questa circostanza la tecnica utilizzata è stata la stessa messa in atto almeno in altre due occasioni, cosa che fa pensare che ad entrare in azione siano sempre le stesse persone.

I malviventi hanno tagliato parte della recinzione metallica di un terreno ed hanno portato via un piccolo trattore agricolo e altre attrezzature. I proprietari hanno scoperto il furto solo dopo alcune ore.

Nelle scorse settimane una serie di furti simili sono stati messi a segno nella periferia sud di Sala Consilina, in località Fonti dove i ladri sono stati messi in fuga dai proprietari dell’abitazione in cui stavano tentando di entrare. Nei giorni successivi sono riusciti a portare via due auto e diversi mezzi agricoli.