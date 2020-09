Roccadaspide, impianto sportivo e scuola: comune programma opere pubbliche

ROCCADASPIDE. “Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici comunali”, è questo il progetto approvato dal Comune di Roccadaspide. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, punta ad utilizzare i fondi ministeriali per l’adeguamento degli spogliatoi di proprietà del Comune, al fine della messa in sicurezza dal punto di vista impiantistico, igienico sanitario, nonché l’efficientamento nei consumi sia nelle produzione di ACS sia elettrici con sostituzione delle lampade esistente con lampade a led.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Tommaso Maria Giuliani per un importo complessivo di circa 70 mila euro.

L’intervento, già in fase esecutiva, è stato finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno, il quale con l’ultima legge di bilancio, ha concesso ai comuni contributi in proporzione al numero degli abitanti. Le opere di efficientamento interesseranno l’impianto sportivo di località San Paolo; lo stesso verrà sottoposto anche ad opere di ammodernamento e risistemazione. In precedenza il Comune di Roccadaspide aveva ottenuto altri 70mila euro dal Governo, fondi impiegati per la sistemazione delle arterie stradali.

Ad un’opera già pronta a prendere il via se ne affianca un’altra per la quale l’iter ha da poco preso il via. L’Ente, infatti, punta ad abbattere e ricostruire ex novo l’edificio di località Doglie. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto per circa 1,1 milioni di euro. Questo sarà candidato a finanziamento nell’ambito del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania.

Un’opera strategica e importante considerato che a causa di carenze strutturali l’istituto è chiuso da un anno.