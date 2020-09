Nuovo avvistamento di cicogne nel Cilento. Dopo la coppia immortalata in località Ripe Rosse di Montecorice, nei giorni scorsi, questa volta gli eleganti volatili sono stati visti a Casal Velino. Uno è stato fotografato su un palo della pubblicata illuminazione (scatto di Clelia Baglivo). Nel Vallo di Diano da anni le cicogne nidificano, sempre sullo stesso traliccio. Nel Cilento, invece, la loro presenza è più rara anche se quest’anno sono già due gli avvistamenti.

In queste settimane le cicogne stanno facendo rotta verso sud.La migrazione verso i quartieri invernali africani ed asiatici, inizia tra agosto e settembre, il ritorno verso l’Europa a marzo, percorrendo le rotte in senso inverso.

Chissà che la prossima primavera le cicogne non si rivedono in queste aree e che magari non scelgano di nidificare qui.