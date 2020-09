Fatture false nel salernitano: arrivano decisioni del Riesame

Nelle scorse settimane, su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per 1,2 milioni di Euro, emessi dal G.I.P., dott. Luigi Levita, nei confronti di una società con sede a Sant’Egidio del Monte Albino e di tre soggetti – F.T., V.T. e D.M. – esercenti il commercio di auto di lusso di grossa cilindrata.

I tre erano stati denunciati per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per i reati di riciclaggio connessi, avendo simulato la vendita di 22 autovetture ad una società che secondo le accuse era inesistente ed intestata ad un prestanome.

Ora, con ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del giorno 25.08.2020 e 07.09.2020, F.T. e V.T. sono stati liberati i soggetti coinvolti e dissequestrati i beni posti sotto sequestro.