La storia di Martina Marotta: da Sapri alla conquista dell’America

Da Sapri alla “conquista” dell’America, passando per Milano e per altre prestigiose località della moda e del cinema come Venezia.

E’ il sogno – che sta per diventare realtà – della avvenente saprese Martina Marotta, che dopo aver studiato per diventare avvocato ha dato una secca sterzata alla propria vita intraprendendo un nuovo percorso professionale.

Martina Marotta: dalla toga alla moda

Dismessa la toga, infatti, la bella saprese ha deciso di occuparsi di moda e shopping, diventando ben presto un punto di riferimento manco a dirlo nel settore dello “Stylist e personal shopper”: si occupa, in sostanza, dell’immagine di persone famose e dei loro acquisti, consigliandoli al meglio e permettendo loro di avere sempre un’immagine ed uno stile perfetti.

Ma non solo: la Marotta qualche anno fa ha creato – insieme ad un altro professionista saprese, il fotografo Fabiano Caputo – il progetto “Fashion Dummy”, ‘giocando’ sulle potenzialità dei social (instagram su tutti) e facendo diventare di fatto un vero influencer un… manichino, diventato ben presto una star della rete e addirittura reclutato per ‘ospitate’ in discoteca e in locali della movida.

Un progetto, Fashion Dummy, che ha permesso alla Marotta di conoscere ed iniziare collaborazioni anche con artisti di fama internazionale, tra i quali il chitarrista di Jovanotti, Saturnino.

Moda e cinema

A giugno 2020, inoltre, ha firmato un contratto con la casa di produzione cinematografica Perpetuus, che ha sede a Los Angeles, per la quale si occuperà dello stylist e dei costumi di due film: non a caso mercoledì sbarcherà in laguna, a Venezia, per partecipare ad alcuni eventi della mostra del cinema.