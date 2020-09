Dilettanti: le ultime news sulle squadre del territorio in Eccellenza e D

Tante le notizie interessanti giunte nelle ultime ore nel mondo dei dilettanti dalle squadre più vicine al nostro territorio. A tenere banco il mercato, le gare amichevoli e le prime partite ufficiali alle porte.

Dilettanti: gli ultimi colpi di mercato

L’Agropoli in mattinata ha annunciato il ritorno di Vincenzo Margiotta, punta ex Polisportiva Santa Maria. Margiotta, attaccante classe 1981, era uno dei nuovi tasselli dell’ambiziosa Virtus Cilento. Il centravanti, già inseguito nel dicembre del 2018 dai delfini, torna in biancazzurro: troppo forte il richiamo del centenario alle porte e di un ritorno nel suo paese d’origine. La Calpazio ha chiuso per Antonio Fucci, talentuoso difensore centrale 2001 proveniente dalla primavera della Salernitana. Il Buccino Volcei, invece, ha presentato l’attaccante classe 2002 Gennaro Cozzolino, arrivato in prestito dalla Cavese.

Le amichevoli alle porte

Doppia amichevole in casa Polisportiva Santa Maria che affronterà domani la Calpazio, alle ore 17:00, e sabato la Gelbison, alle ore 10:30. Le due gare sono previste allo stadio “Carrano” e verrano svolte a porte chiuse. Domani, alle 17:00, in campo anche la Virtus Cilento che in quel di Roccadaspide, al “Filomarino” affronterà la Primavera della Salernitanta. L’Agropoli, invece, dopo la sanificazione alle proprie strutture, di queste ultime ore, domani torna in campo. La squadra del tecnico Carmine Turco effettuerà, infatti, il suo primo allenamento in vista della nuova stagione.

Tim Cup: la Gelbison affronterà il Novara

Si è svolto oggi a Milano il sorteggio per determinare gli accoppiamenti del primo turno della Tim Cup. La Gelbison, cara al patron Maurizio Puglisi ha pescato il Novara, squadra che milita in Serie C. I rossoblù affronteranno i piemontese mercoledì 23 al Silvio Piola di Novara. Chi passa affronterà, poi, il Cittadella.