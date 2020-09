Campania: ecco il calendario scolastico

L’anno scolastico in Campania parte in ritardo. Tutto rinviato di quasi due settimane. Si torna tra i banchi il 24 settembre.

Lo ha annunciato ieri il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ora è stato ufficializzato anche il nuovo calendario scolastico.

L’ultimo giorno di scuola è fissato per il 12 giugno (30 giugno per la scuola per l’infanzia).

Il calendario scolastico

L’1 e il 2 novembre per la festa dei Santi e la commemorazione dei defunti si resta a casa, così come nel giorno della festa dell’Immacolata (8 dicembre); concesso anche il ponte per lunedì 7. Le festività di Natale sono in programma dal 23 dicembre al 6 gennaio. Si resta a casa anche il 16 febbraio, giorno di Carnevale. Per Pasqua la pausa dalle lezioni è dall’1 al 6 aprile. Scuole chiuse anche il 25 aprile, il primo maggio e il 2 giugno. Gli istituti resteranno chiusi anche nel giorno delle feste patronali.

Le parole del presidente De Luca

“La Campania approva il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati di recente – afferma il Governatore Vincenzo De Luca – Si è verificato, dopo una valutazione attenta della situazione, il permanere di criticità che rendono necessario prendere altri 10 giorni di tempo per conseguire elementi di maggiore tranquillità.

Sul piano sanitario si è deciso di rendere obbligatorio lo screening a tutto il personale scolastico. Si è approvato un piano straordinario di affiancamento ai medici di medicina generale e di esecuzione dei tamponi con risultati entro le 24 ore”.

La Regione, inoltre, ha deciso di finanziare l’acquisto di termoscanner per misurare la temperatura degli alunni negli istituti, ritenendo poco plausibile la misurazione a casa