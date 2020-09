A Capaccio Capoluogo Carmen Giannattasio e Saimir Pirgu in “Arie d’Opera”

Giovedì 10 settembre alle ore 21 a Capaccio Paestum (Piazza Tempone), il soprano Carmen Giannattasio e il tenore Saimir Pirgu, oggi tre le voci più apprezzate e richieste dei palcoscenici internazionali, si esibiscono in “Arie d’Opera” con l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini.

In programma brani di Francesco Cilea, di Alfredo Catalani, di Umberto Giordano, duetti da opere di Giuseppe Verdi e pagine orchestrali da titoli di Gioachino Rossini, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini.

L’evento rientra negli appuntamenti di Campania by Night di Scabec ed è in collaborazione con il Teatro San Carlo e il Comune di Capaccio Paestum.