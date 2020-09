Torraca: ok a lavori al cimitero comunale

TORRACA. 50mila euro per interventi di efficientamento energetico. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Bianco, ha dato il via libera al progetto per interventi che interesseranno il cimitero comunale. Efficientamento e messa in sicurezza gli obiettivi. Il Comune di Torraca può beneficiare di risorse stanziate dal Ministero dell’Interno nell’ambito della legge di bilancio 2020. Questa ha destinato risorse per 500milioni; fondi, questi assegnati in base al numero di abitanti di ciascun comune.

Ai centri con una popolazione inferiore a cinquemila abitanti assegnati 50mila euro, destinabili per opere di efficientaento e risparmio energetico, mobilità sostenibile, adeguamento di scuole ed edifici pubblici o abbattimento delle barriere architettoniche.

Torraca ha scelto di intervenire sul locale cimitero.