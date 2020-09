Sapri, batteri in mare: litorale off limits

SAPRI. Batteri in mare, l‘area di Cammarelle torna off limits. Divieto di balneazione per il tratto di litorale all’ingresso nord della città di Sapri. E’ quanto ha stabilito l’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) alla luce dei rilevamenti dello scorso 2 settembre.

Questi hanno evidenziato – nel tratto di mare che va da Punta del Fortino a Vallone San Domenico – un aumento esponenziale di batteri.

Batteri in mare a Sapri

Nello specifico enterococchi intestinali ed escherichia coli. I primi sono passati da 53 ad 831 su un valore limite di 200 su 100ml e i secondi da 164 a 1446, su un valore limite di 500 su 100ml.

I precedenti

Una criticità che si è registrata già in passato, presumibilmente a causa di scarichi all’interno dei canali che sfociano proprio in questo tratto di mare. Durante tutta la campagna di monitoraggio l’acqua aveva avuto una classificazione “Buona”, un gradino sotto l’eccellenza che rappresenta il massimo della valutazione.

Batteri in mare: i divieti

Alla luce di questi dati che hanno evidenziato la presenza di batteri in mare a Cammarelle, l’Arpac ha disposto il divieto di balneazione recepito da un’ordinanza del sindaco di Sapri Antonio Gentile firmato lo scorso 4 settembre.

L’Arpac proseguirà i monitoraggi nei prossimi giorni. Lo ha richiesto anche il Comune alla luce di un campionamento eseguito da CONSAC-Pluriacque che nel medesimo punto ha dato risultati buoni e quindi attestanti la balneabilità. “Il perché del dato discordante non è al momento di nostra conoscenza ma siamo in contatto con l’ARPAC per individuarne le cause – spiega il sindaco Gentile – Aspettiamo fiduciosi il nuovo campionamento ufficiale per dirimere qualsivoglia speculazione sulla qualità delle nostre acque di balneazione”.