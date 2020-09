L’almanacco del 7 settembre 2020

E’ il 251° giorno dell’anno, 36ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 115 giorni.

Santi del giorno

San Grato d’Aosta (Vescovo)

Santa Regina di Alise (Vergine e martire)

San Chiaffredo di Saluzzo (Martire)

Etimologia

Regina, nome prettamente cristiano, si è affermato grazie al culto per la Vergine Maria, “Regina del Cielo”. Oggi, è usato anche in senso augurale ed esotico.

Proverbio del giorno

Di settembre di frutti ce n’è sempre.

Aforisma del giorno

La moda è qualcosa di barbaro, perché produce un’innovazione senza ragione e un’imitazione senza beneficio. (George Santayana)

Accadde Oggi

1927 – Primo televisore elettronico della storia

Sei nato oggi?

Si potrebbero scrivere interi romanzi sui nati il 7 settembre e sulla loro illimitata ricerca del successo personale. Dire che essi incontrano degli ostacoli sul loro cammino è un eufemismo: in effetti la strada è generalmente lunga, le difficoltà molteplici e pericolose, ma questi individui determinati non si daranno pace finché non porteranno a termine quello che hanno intrapreso, dovesse essere l’ultima cosa che fanno. Queste persone avrebbero anche più successo se si calmassero un pò, se imparassero a dividere le loro responsabilità con gli altri e a integrarsi bene nel gruppo. Meno saranno coinvolti nella lotta per guadagnare o perdere la supremazia, migliori saranno i loro risultati e, di conseguenza, quelli del gruppo che rappresentano.

Celebrità nate in questo giorno

1949 – Gloria Gaynor

1956 – Sergio Rizzo

Scomparsi oggi

1962 – Karen Blixen