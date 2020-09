Ispani: la campagna elettorale entra nel vivo

Prosegue la campagna elettorale nel Comune di Ispani che vede misurarsi due liste. Vediamole nel dettaglio:

La lista N°1 è quella di Uniti per Crescere guidata dall’ ex Sindaco Marilinda Martino.



La dottoressa Martino si presenta come “l’usato sicuro” avendo ricoperto la carica di primo cittadino per ben 4 volte. Quasi un quarto di secolo alla guida, o comunque nel consiglio comunale del comune. Dato interessante è stato il mandato del 2010-2015 dove la Martino ha svolto il ruolo di consigliere mentre alla guida del comune sedeva il marito Edmondo Iannicelli. In sostanza la leadership di questa fazione è ed è sempre stata chiara. Laureata in giurisprudenza ed ex dirigente amministrativo dell’Asl ora in pensione, la dottoressa ha speso una vita al servizio delle istituzioni tra lavoro e impegno politico. Parola d’ordine: esperienza.

La lista N° 2 è invece guidata dall’ex vicesindaco Francesco Giudice e porta il nome di SìAmo Ispani.

Artigiano del posto, nato e cresciuto nel Comune, Giudice ha dalla sua un’esperienza in giunta decennale e una squadra di giovani in cui si annoverano nuovi ingressi, elementi che facevano parte della passata minoranza, ed ex membri della maggioranza che fu un tempo della Martino, e che hanno seguito il candidato sindaco per volgere la bussola verso nuove direzioni. Francesco (per tutti Franco) ha raccolto nel team SìAmo Ispani la maggioranza dei componenti con passata esperienza amministrativa, e in coerenza con le motivazioni delle dimissioni intende portare avanti una Politica partecipata differente da quella delle passate amministrazioni giudicata dai dimissionari troppo accentratrice e immobilistica. La qualità della squadra è già di per sé un successo di Giudice, capace di raccordare in una singola proposta le diverse istanze provenienti da differenti esperienze di amministrazione. Parola d’ordine: rinnovamento.

Il Comune di Ispani si compone del capoluogo e delle di due frazioni (San Cristoforo e Capitello). In entrambe le compagini sono presenti espressione dei tre centri ma solo nel gruppo di Franco Giudice è presente un candidato del villaggio di “Torre normanna” che da solo rappresenta una fetta consistente dell’elettorato. Marilinda Martino rivendica invece la differenziazione dei profili professionali dei suoi candidati come valore aggiunto.

Ricordiamo che Ispani è attualmente sotto la guida del commissario Vincenzo Monaco proprio in seguito alle dimissioni contestuali dei membri dell’opposizione e di tre dei consiglieri dell’ex maggioranza: Giudice, Pierro, e Altomonte. Dalla sfiducia la formazione di un nuovo soggetto politico, del tutto nuova rispetto alla fallimentare opposizione precedente, e che si contrappone all’ex Sindaco per nulla intenzionata a lasciar andare la poltrona con facilità nonostante gli anni e il quarto di secolo trascorso nelle stanze del Comune. Mentre si susseguono attacchi a colpi di manifesti, sono stati resi disponibili dalle due fazioni i rispettivi programmi visionabili sul sito del Comune.

Mentre da un lato si rivendicano i risultati raggiunti e si punta alla continuazione e al completamento dei progetti in itinere, dall’ altro si lamenta la sostanziale identicità dei contenuti del programma ad ogni appuntamento elettorale e si propone una visione giovane non solo nell’età media della lista, una diversa attenzione ai temi delle politiche sociali, una visione in generale più moderna sullo sviluppo turistico e sulla digitalizzazione dei servizi. Le due proposte sono entrambe liste civiche. Una battaglia sui contenuti dunque, e su una diversa visione della Politica, del territorio, e del futuro. Agli elettori la parola!

