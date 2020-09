Capaccio Paestum: ok ad una nuova pista ciclabile

CAPACCIO PAESTUM. Procede spedito il progetto per una pista ciclabile in via Procuzzi. La scorsa primavera l’amministrazione comunale diede il via libera allo studio di fattibilità per l’opera. Ora l’esecutivo guidato dal sindaco Franco Alfieri è andato avanti con l’iter approvando anche il progetto definitivo che porterà alla realizzazione di un percorso destinato ai ciclisti tra Capaccio Scalo e Gromola.

Costo delle opere lungo la Sp536, 1,5 milioni di euro. Un’opera strategica finalizzata anche a garantire maggior sicurezza per automobilisti e ciclisti, considerato che questi ultimi, talvolta, occupando la carreggiata, rappresentano un pericolo per la loro e l’altrui incolumità.

Di qui l’idea di realizzare l’opera che si aggiunge a quella realizzata Lungo Viale della Repubblica e quella immaginata lungo il percorso dell’antica cinta muraria di Paestum per la quale l’iter progettuale è ancora in corso.