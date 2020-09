Agropoli, inaugura la terza casa dell’acqua

AGROPOLI. Arriva una nuova casa dell’acqua. Sarà inaugurata questa sera (lunedì 7 settembre) alle ore 20.30.

L’impianto è installato in piazza Gallo, all’ingresso nord del Lungomare San Marco di Agropoli.

E’ la terza casa dell’acqua in città dopo quelle posizionate nelle scorse settimane in via Taverne, nel parcheggio del palazzetto dello sport “Andrea Di Concilio” e in località Moio.

Casa dell’acqua: il servizio e i costi

Le casette erogano acqua naturale, leggermente frizzante e frizzante. Il tutto ad un costo irrisorio: solo 5 centesimi al litro. Il Comune ha previsto per il prossimo futuro anche ulteriori impianti di distribuzione pubblica dell’acqua: presso l’area portuale e le frazioni Mattine e Moio.

La soddisfazione del sindaco Coppola

“Prosegue il percorso virtuoso intrapreso dell’Amministrazione verso Agropoli plastic free – osserva il sindaco Adamo Coppola – Dopo le inaugurazioni in via Taverne e località Moio delle scorse settimane, lunedì 7 settembre, alle ore 20.30, verrà inaugurata la terza casa dell’acqua, collocata nei pressi dell’ingresso di Piazza Gallo, sul lungomare San Marco. Un sistema pratico, economico e, soprattutto, amico dell’Ambiente”.

Le case dell’acqua installate ad Agropoli fin ora stanno riscuotendo un buon successo.