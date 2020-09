Vibranti, c’è un nuovo caso covid

Rientra dalla Sardegna e risulta positiva al covid. Si tratta di una persona domiciliata a Vibonati, ma non residente, di rientro dalla Sardegna, posta subito, insieme con il suo nucleo familiare, in quarantena obbligatoria. Il Comune sta lavorando per ricostruire la rete dei contatti.

È il terzo caso di coronavirus nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano relativo ad una persona tornata dalla Sardegna. Nei giorni scorsi era già accaduto a Sala Consilina e Capaccio Paestum.

Chi rientra da questa regione viene sottoposto a tampone. Numerosi fin ora i casi di contagio.