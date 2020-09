Vasto incendio a Marina di Camerora: in corso le operazioni di spegnimento

CAMEROTA. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nei pressi della Grotta del Ciclope che ospitava la nota discoteca di Marina di Camerota, in località Mingardo. Le fiamme probabilmente si sono originate nelle vicinanze della strada per poi risalire la parete rocciosa. Oltre a vigili del fuoco, protezione civile e volontari intervenuti via terra, a partecipare alle operazioni di spegnimento anche un elicottero, considerare le difficoltà nel raggiungere in particolare le aree più in alto.

L’incendio si è diffuso a pochi metri dall’affollata spiaggia del Mingardo. Disagi si registrano anche alla circolazione.

Il timore è che l’incendio possa determinare problemi alla stabilità della roccia, in una zona già a rischio frane.