Montano Antilia: al via la messa in sicurezza delle strade comunali

MONTANO ANTILIA. Al via i lavori di sistemazione delle strade comunali. Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, è pronto ad intervenire grazie a risorse derivanti dalla legge di Bilancio che ha assegnato risorse ai comuni in base al numero di abitanti: 50mila euro per quelli con popolazione inferiore o uguale a 50000mila. I Comuni sono tenuti ad iniziare le opere entro metà settembre, pena la perdita del finanziamento.

Il contributo ottenuto dal Comune di Montano Antilia verrà reinvestito nella messa in sicurezza delle strade comunali, alcune delle quali necessitavano di interventi di adeguamento e messa in sicurezza.

Il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato dall’Ente è di 50mila euro, di cui 28mila per i lavori mentre l’altra parte (circa 21mila euro) saranno le somme a disposizione.