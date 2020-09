Covid, due casi a Pertosa

Due nuovi casi di coronavirus nel comprensorio Vallo di Diano – Tanagro. Si tratta di due coniugi già messi in isolamento dopo essere risultati positivi al tampone. L’ente ha ora avviato le operazioni per ricostruire la rete dei contatti. I due positivi stanno bene, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Nel territorio casi covid si segnalano anche a Buonabitacolo (5) Sala Consilina, Teggiano (2) e Monte San Giacomo.

Tutti i soggetti positivi, posti in isolamento, sono asintomatici. Gran parte sono stranieri o persone tornate dall’estero o da altre regioni.