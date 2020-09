Insegnanti in pensione: i saluti delle comunità degli Alburni

Concludono il loro percorso professionale al tempo del Covid-19. Tre insegnanti di secondaria di primo grado salutano così i propri alunni: con la didattica a distanza ed un virtuale abbraccio. Per molti insegnanti è iniziato un nuovo anno scolastico, il primo oppure uno dei tanti, ma per Elsa Bruno, Franca Reina e Maria Michela Giardullo non è stato così. Le tre insegnanti di Lettere hanno operato tra Sant’Angelo a Fasanella ed Aquara, ognuna con una esperienza diversa, per poi ritrovarsi unite alla fine della personale carriera nella scuola, superando con successo l’ultimo anno scolastico con la Didattica a distanza_Dad.

L’attuale emergenza sanitaria, infatti, ha posto la necessità di promuovere la Dad al fine di mantenere viva la comunità di classe, dell’istituzione scolastica, del senso di appartenenza e mai come adesso si è palesato il bisogno di educazione, di comunicazione, dell’importanza della scuola in una società, e le tre professoresse lo hanno fatto con grande professionalità e successo.

Quante esperienze di sperimentazioni hanno vissute le tre insegnanti, in giro per l’Italia a seguire gli aggiornamenti sulla didattica laboratoriale e non solo, e riproporre poi nella propria scuola quelle esperienze innovative. Un percorso ricco ed intenso che ha visto tra i banchi i tanti volti delle varie generazioni del Comprensorio alburnino a cui hanno rivolto attenzione e competenza. Forse, anzi, sicuramente sarà “strano” per le professoresse non recarsi più a scuola ma è iniziata una nuova avventura tutta da vivere. A loro i più vivi auguri per il meritato pensionamento ed un GRAZIE dagli Alburni tutti