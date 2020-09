Fondi per le scuole di Cilento e Diano: i beneficiari

Con il Decreto 19 agosto 2020, n. 103 del Ministero dell’Istruzione, arrivano Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari. Sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole con i fondi stanziati dal Miur, quasi 3 milioni di euro, da utilizzare per venire incontro alle necessità delle studentesse e degli studenti meno abbienti delle scuole del primo e del secondo ciclo e dei CPIA, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.

Il finanziamento arriverà direttamente alle scuole, in un’unica soluzione, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il Ministero ha già individuato gli Istituti destinatari, dando priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Oggi è partita la nota informativa alle scuole interessate.

Istituti di primo ciclo

In particolare, gli Istituti del primo ciclo individuati per il finanziamento sono 2.114 e potranno acquistare kit didattici che comprendono quaderni, astucci, diari e supporti digitali. Per altre 1.539 scuole del secondo sono previste risorse per il potenziamento della connettività di istituto e degli studenti meno abbienti. I CPIA (86) potranno acquistare kit didattici e supporto alla connettività.

I destinatari

Ecco gli istituti di Cilento, Vallo di Diano e Alburni, rientranti nel primo ciclo, beneficiari di fondi per 800 euro ciascuno:

Primo Circolo didattico di Agropoli, istituti comprensivi di Camerota, San Giovanni a Piro, Torre Orsaia, Piaggine, Castel San Lorenzo, Ogliastro Cilento, Parmenide di Ascea, Omignano, Padula, Sassano, “Viscigliete” di Sala Consilina, Teggiano, Castellabate, San Marco di Agropoli, Roccadaspide, Buonabitacolo, Rofrano, Montesano sulla Marcellana, Capaccio Paestum, Buccino, Serre – Castelcivita

Tra gli istituti del secondo ciclo fondi per il Leto di Teggiano, Cicerone di Sala Consilina, il Keys di Castelnuovo Cilento, il Parmenide di Roccadaspide, il Piranesi di Capaccio Paestum, il Vico – De Vivo di Agropoli, il Da Vinci di Sapri.