Casalbuono: ok a lavori all’illuminazione pubblica

CASALBUONO. Il Comune approva il progetto esecutivo per lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. L’opera sarà realizzata mediante l’utilizzazione del contribuito stanziato dal Ministero dell’Interno per interventi di sviluppo sostenibile. Casalbuono riceverà un finanziamento di 50 mila euro da utilizzare per le opere pubbliche, in particolare per l’efficientamento energetico.

Il costo dell’intervento infatti sarà coperto interamente con i soldi del finanziamento. Il progetto è stato redatto dall’architetto Michelanna Di Martino.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Adinolfi, punta ad ottenere una migliore efficienza e allo stesso tempo risparmiando sui costi di energia.