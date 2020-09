Meteo: weekend con tempo stabile e soleggiato

Aria più fresca, sotto la spinta del maestrale, ha posto fine al caldo intenso. Attualmente le temperature sono gradevoli senza il fastidio dell’afa. L’Alta Pressione dopo il passaggio della perturbazione ha ripreso possesso del Mediterraneo con tempo stabile e soleggiato e permarrà in loco anche nel week end. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature gradevoli e nella media.

DOMENICA: sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Mare calmo e venti deboli.