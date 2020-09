L’Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita

Il Paradiso al Castello Arechi e L’Inferno di Dante alle Grotte di Castelcivita chiudono l’estate 2020. Lo spettacolo, in quest’ultimo caso, da 15 anni diffonde tra le generazioni più o meno giovani la figura e l’opera del Sommo Poeta, utilizzando l’incantevole scenario delle Grotte di Castelcivita, nel cuore delle “Dolomiti del Cilento”, a pochi chilometri dalla Costiera Cilentana e dalla Valle dei Templi di Paestum.

Sabato 12 settembre va in scena l’ultima recita per questa estate post covid-19 dell’Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita, con turni dalle ore 19 alle 22 e ingressi contingentati e in sicurezza, ogni 30 minuti per gruppi di massimo 25 persone. Anche in questo caso è prevista la formula spettacolo più cena degustazione con prodotti tipici del Cilento e vino al Ristorante delle Grotte Di Castelcivita.

Gli spettacoli hanno un costo di 15 euro, il pacchetto completo spettacolo Paradiso più cena ha il costo di 50 euro a persona, mentre lo spettacolo Inferno più cena è a 40 euro.

Scheduled Alburni Eventi