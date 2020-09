Incendio a Sant’Arsenio: sul posto squadre antincendio

Ancora fuoco nel Vallo di Diano. Nella giornata di ieri (giovedì 3 settembre 2020) un rogo si è sviluppato in un terreno ubicato in via Fosso del Mulino. Il pericolo prontamente segnalato alla Sala Radio di Padula la Sopi (Centrale Antincendio di Sa) ha consentito di porre velocemente sotto controllo il fuoco alimentato da sterpaglia secca, peraltro nei pressi di civili abitazioni ed attività produttive.

Sul posto è impegnata a domare le fiamme la squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana guidata dal capo squadra Ricciardone.

Nei giorni scorsi incendi si erano registrati anche nel territorio dei comuni di Sala Consilina e Polla.