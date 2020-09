Giungano amplia l’illuminazione a led

GIUNGANO. Il centro cilentano pronto ad illuminarsi a led, ampliando la rete già esistente. La giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha approvato il progetto dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’Ente ha potuto beneficiare di circa 50mila euro derivanti da fondi assegnati ai comuni, in proporzione al numero di abitanti, con l’ultima legge di bilancio.

Saranno interessate dai lavori via di Mezzo, via San Giovanni, via Santa Croce di Sopra, via Serri, e via Convincenti Bis.

L’iter per l’approvazione del progetto era iniziato un anno fa quando l’esecutivo Orlotti diede mandato all’ufficio tecnico di redigere un progetto per accedere al finanziamento governativo.

Questo è il secondo step del programma di efficientamento energetico avviato nel Comune di Giungano. Qui diverse aree possono già contare su lampade con la tecnologia led, capace di garantire maggiore efficienza e risparmi.