Gelbison: Antonio Pifferi ai saluti, il classe 2000 approda in Basilicata

Doppia ufficialità, giunta nelle ultime ore, in casa Gelbison. Resta a Vallo della Lucania Jacopo De Foglio, classe 2000 che vanta già grandi esperienze tra Serie D ed Eccellenza. Saluta lo stadio “Morra” invece Antonio Pifferi, ventenne cilentano cresciuto nel settore giovanile rossoblù. Questa la nota, rilasciata dall’ufficio stampa vallese che ha comunicano il rinnovo di De Foglio, società che ha visto, poi, il passaggio al Moliterno di Pifferi.

Gelbison: riconferma per Jacopo De Foglio

Il terzino destro Jacopo De Foglio vestirà ancora la maglia della Gelbison. Questo pomeriggio il calciatore ha rinnovato il contratto con la società del Presidente Maurizio Puglisi. Per De Foglio sarà la seconda stagione calcistica in casa rossoblù. Classe 2000, è arrivato in prestito lo scorso anno dalla Salernitana in Serie B, dopo aver raccolto 5 presenze nel Girone B di Serie D con la Folgore Caratese, nella prima metà di stagione. Nella sua carriera anche una stagione nell’Agropoli, prima di approdare nella Salernitana. Oggi la firma del contratto e la stretta di mano con il Presidente Puglisi e del direttore sportivo Nicoló Pascuccio. “Ringrazio la società che mi ha voluto ancora una volta in squadra – le parole di De Foglio – sono pronto ad unirmi agli altri ragazzi e a continuare a portare alto il nome della Gelbison”. Dopo le visite mediche e l’iter previsto dalle normative anti covid il calciatore sarà a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli. In attesa dell’inizio del campionato i ragazzi proseguono la preparazione presso lo Stadio Giovanni Morra.

Ufficiale anche il saluto di Antonio Pifferi

Nel gran ballo del calciomercato post Covid, un ex Gelbison firma con il Moliterno Calcio. Antonio Pifferi, classe 2000, dopo aver militato nelle giovanili rossoblù e aver giocato tra juniores e la prima squadra dei cilentani con all’attivo due presenze in Serie D abbandona definitivamente la Gelbison per trasferirsi nel calcio Lucano. “Lascio una squadra che per me è casa ma ora è il momento di fare nuove esperienze e mettermi seriamente in gioco.” E’ quanto ha dichiarato dopo la firma con la società Lucana. Pifferi, oltre alle due presenze in quarta serie, ha collezionato numerose presenze e goal con la Juniores nazionale della quale è stato, per tanto tempo, anche capitano.