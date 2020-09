Coppa Italia: la Gelbison nel tabellone con i club di Serie A, B e C

Storico traguardo per la Gelbison, che approda nel tabellone principale di Coppa Italia. La formazione cilentana, guidata dal tecnico Giuseppe Ferazzoli, festeggia cosi al meglio il suo decimo anno consecutivo in quarta serie. Il club, caro al patron Maurizio Puglisi, è tra i 9 di quarta serie inseriti nell’edizione 2020-2021 della TIM CUP. A renderlo noto è stata la stessa LND, tramite una nota ufficiale.

Si comunica la partecipazione alla Coppa Italia delle nove società che, avendo dato la propria adesione, parteciperanno alla TIM CUP 2020/2021. Facendo seguito al Comunicato Ufficiale n. 1 del 9 luglio 2018, pubblicato dalla Lega Serie A riportante le modalità di svolgimento della manifestazione sopra indicata.

SERIE D: anche la Gelbison ammessa in Coppa Italia

A.S.D. TRITIUM CALCIO 1909. G.S. AMBROSIANA. U.S.D. BRENO. S.S.D. S. NICOLO NOTARESCO SRL. A.S. PINETO CALCIO. S.S.D TRASTEVERE CALCIO. S.S.D. SASSARI CALCIO LATTEDOLCE. S.S.D. CASARANO CALCIO SRL. A.S.D. GELBISON VALLO D.LUCANIA

Le date delle partite

I primi tre turni di Coppa Italia si svolgeranno secondo il seguente calendario: 23 settembre 2020, 30 settembre 2020 e 28 ottobre 2020. Si precisa, infine che le summenzionate Società in occasione delle gare interessate, non hanno l’obbligo di osservanza di quanto disposto al punto c) del ComunicatoUfficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale pubblicato in data 1/7/2020 relativo all’utilizzo dei “giovani” calciatori.