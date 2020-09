Felitto tra le location per un nuovo programma di Italia 1

È in arrivo un nuovo programma su Italia 1: Disconnessi. Tre i conduttori. Li aveva anticipati il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Si tratta di Giulia Salemi, che partecipò al Grande Fratello Vip 3 e altri due, reduci dall’ultimo Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto, la vincitrice, e Paolo Ciavarro classificatosi al secondo posto. Tra le location di Disconnessi c’è anche Felitto. E proprio dalle immagini pubblicate dal Comune arriva la conferma dei tre conduttori che in questi giorni sono in paese per le registrazioni della trasmissione.

Il programma è fatto da giovani per i giovani, andrà in onda nel week end su Italia 1, subito dopo Studio Aperto e racconterà le tendenze del momento e del mondo giovanile in generale, dalle abitudini, ai gusti, passando per il modo di esprimersi e ovviamente la moda. Ancora non ci sono notizie certe sulla data di messa in onda del programma.

“Sono iniziate nel Centro Storico di Felitto, le riprese per un nuovo programma televisivo di Mediaset “Disconnessi on the road”.

Un gruppo di giovani volti noti della televisione si aggira per i nostri vicoletti alla ricerca di paradisi nascosti”, queste le notizie diffuse dal Comune di Felitto.