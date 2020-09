Teggiano: positive al covid dopo rientro dall’estero

TEGGIANO. Nuovi contagi nel Vallo di Diano. Si tratta di persone rientrate dalla Romania. Come da prassi per coloro che arrivano dall’estero, le due sono state sottoposte a tampone risultando positive al coronavirus. Si tratta di una donna ed una ragazza entrambe asintomatiche, appartenenti a due nuclei familiari differenti, già messe in isolamento nel comune di Teggiano.

Nei giorni scorsi anche un altro straniero, residente a Buonabitacolo, era risultato positivo.

Nel Vallo di Diano si registra anche il contagio di un giovane di Sala Consilina tornato dalla Sardegna. Positivo anche un addetto delle poste di Monte San Giacomo.