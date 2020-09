Scontro a Capaccio Paestum, feriti mamma e figlio

Incidente stradale questo pomeriggio in via Laura, a Capaccio Paestum. Nel sinistro rimaste coinvolte una Ford e un’Audi. Ad avere la peggio due persone, madre e figlio minore. Sul posto, la centrale operativa del 118, h inviato l’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli.

I feriti, che viaggiavano a bordo della Ford, entrambi casertani, sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Non sono in pericolo di vita. La madre ha riportato un trauma cranico, il ragazzino in trauma facciale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.