Fabio Fariello: il difensore cilentano riparte dalla Toscana

Ripartirà ancora dall’Eccellenza Fabio Fariello, difensore pronto a rimettersi in gioco ripartendo da un club che punterà al salto di categoria in quarta serie. Il calciatore cilentano, ex di Gelbison, Valdiano e Battipagliese, approda, cosi, in Toscana e nel Ponsacco, team impegnato nel massimo torneo dilettantistico regionale. E’ stata la stessa formazione pisana, reduce dal campionato disputato nel girone E di Serie D, ad ufficializzare, nei giorni scorsi, l’ingaggio di Fabio Fariello, figlio di Sandro tecnico dell’Angellara.

Fabio Fariello: l’annuncio del passaggio al Ponsacco

UFFICIALE Oggi ha firmato Fabio Fariello!Il difensore Classe 1992 lo scorso anno ha vinto da capitano il campionato…

Il saluto alla Polisportiva Santa Maria

Il difensore centrale, originario di Cannalonga, è reduce tre stagioni disputate nella Polisportiva Santa Maria. Fabio Fariello lascia il Cilento, e lo stadio Carrano, dopo un campionato in Promozione due in Eccellenza. Il classe 1992, capitano dell’undici caro alle famiglie Tavassi e Carrano, non vestirà quindi più il giallorosso cilentano. Questo il saluto che l’atleta del Ponsacco ha inviato, nelle scorse settimane, alla piazza di Santa Maria dove ha lasciato ottimi ricordi:



“Ci dobbiamo separare. Ma restano i ricordi, i messaggi di stima e affetto da parte di tante persone che in queste ore si susseguono uno dietro l’altro, le sconfitte e le vittorie, i miei meravigliosi compagni con cui ho trascorso questi ultimi 3 anni, gli artefici di questo traguardo mai raggiunto prima da questa società. Oltre a questo porto con me i numeri che spesso in questo sport contano: 2 campionati vinti in 3 anni e 3 volte miglior difesa. Spero che questa società continui a conseguire questi risultati anche in futuro… Grazie Santa Maria, purtroppo è il momento di salutarci. Ora è tempo di guardare avanti a testa alta come sempre“.

