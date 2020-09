Dramma ad Eboli, 50enne muore in un incidente

Finisce con l’auto nel canale. Muore infermiera di 50 anni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Eboli. La donna, alla guida della sua Citroen Picasso è finita fuori strada per cause in corso di accertamento, finendo nel canale di irrigazione che costeggia la Provinciale 30B “Coda di Volpe”. La donna, originaria di Eboli, stava rientrando a casa dopo la fine del proprio turno all’interno della struttura sanitaria “Campolongo Hospital”.

Il corpo è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Ad allertare i soccorsi alcune persone che hanno visto l’automobile finire nel canale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per la 50enne non c’è stato nulla da fare.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno tirato su l’automobile dal canale con una gru e estratto il corpo dalle lamiere. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.