Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania. Dopo una lunga e proficua attività alla guida della tenenza saluta il capitano Giuseppe D’Agostino. Al suo posto arriva il tenente Fabio Tufano.

Arruolato nel Corpo nell’ottobre del 1998, Tufano ha frequentato il corso allievi finanzieri, prestando poi servizio presso il Nucleo Centrale di polizia tributaria di Roma e successivamente ricoprendo incarichi di staff presso il Comando Generale e alle sedi di Firenze e Napoli.

Promosso sottotenente nel gennaio del 2015, al termine del corso per Ufficiali in Accademia, il Ten. Tufano, in possesso della Laurea Specialistica in Scienze Politiche, ha prestato servizio per tre anni al II° Gruppo di Bologna dove ha comandato una Sezione verifiche. Durante il periodo di comando nella città felsinea ha anche partecipato, con compiti di direzione e coordinamento delle aliquote di militari della Guardia di Finanza ivi impiegate, all’evento EXPO’ 2015, nel periodo aprile – giugno 2015. Poi l’arrivo alla guida della tenenza di Orvieto che ha guidato fino ai giorni scorsi.

Per il capitano Giuseppe D’Agostino, invece, un nuovo prestigioso incarico in altra sede. La settimana prossima l’avvicendamento.