A Torchiara “Musica di festa”

“Se hai sete, vieni a dissetarti” è il titolo dell’evento che avrà come protagonisti i giovani e che si terrà venerdì 4 settembre 2020, alle ore 19,30, nella piazza antistante il palazzo baronale di Torchiara, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid-19.

Questa serata, all’insegna dell’amicizia, promossa nella Diocesi di Vallo della Lucania, dalla Forania “Castellabate-Cilento”, nell’ambito della Pastorale Giovanile, è un evento che verrà realizzato dai giovani e per i giovani.

Nel ricco programma sono previsti momenti davvero entusiasmanti, musica, dibattiti, racconti di storie, condivisione di testimonianze e di fede, ma anche di balli, di canti e, soprattutto, di gioia.

Al centro della serata saranno i giovani: le loro vite, le loro esperienze, il loro entusiasmo saranno i protagonisti indiscussi.

Questa iniziativa patrocinata dai giovani intende offrire ad altri giovani la possibilità di vivere un forte momento di gioia e fraternità, che sia capace di allargarsi a cerchi concentrici per abbracciare tutti in una entusiasmante ed indelebile esperienza di giubilo.

L’idea di questa manifestazione è nata in seno alla “Commissione Giovani”, sorta in seguito ad una decisione presa nell’ambito del Consiglio Pastorale Foraniale lo scorso dicembre (2019) ed è formata da una decina di ragazzi in rappresentanza di quasi tutte le parrocchie della Forania “Castellabate-Cilento”.

Prima della ripresa degli studi universitari e scolastici, i componenti della “Commissione Giovani” hanno pensato di realizzare questa serata nella speranza di riuscire a suscitare interesse ed a trascinare altri giovani nella condivisione di entusiasmanti e sane esperienze di amicizia e fraternità.

Don Roberto Guida, Vicario Foraniale della Forania “Castellabate-Cilento” esprime così l’augurio per l’evento del 4 settembre: «È la prima volta che si propone un’iniziativa di questo genere per cui c’è un po’ di incertezza sull’esito della serata, tuttavia si rimane ottimisti perché è proprio dei giovani dare il meglio con generosità ed ardore. Si è deciso di avviare questo discorso con i giovani e, a Dio piacendo, s’intendono organizzare anche altri momenti».

“Se hai sete, vieni a dissetarti” è un invito a non restare ai margini della propria vita e della vita sociale, ma a cogliere il senso pieno dell’esistenza diventando protagonisti e non spettatori.

Dai giovani promotori dell’evento viene un messaggio colmo di attesa e di speranza: “Non fartelo raccontare, partecipa attivamente all’iniziativa”.

Scheduled Cilento Eventi