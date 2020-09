San Pietro: in casa con 14 cani: i vigili li portano via

E’ dovuta intervenire la Polizia Municipale di San Pietro al Tanagro per prelevare dei cani che una donna del posto deteneva in condizioni igieniche precarie. Gli agenti, insieme al personale veterinario dell’Asl, hanno effettuato un sopralluogo. Subito è apparsa evidente la situazione non idonea degli spazi dove deteneva gli animali.

La donna non riusciva ad occuparsene come avrebbe dovuto. Di qui l’ordine di bonificare l’area mentre i vigili urbani hanno prelevato gli animali per trasportarli in un canile.

Il sindaco Domenico Quaranta aveva già in passato firmato un’ordinanza simile nei confronti della donna.