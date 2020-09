“La verità negata”. A Scario la presentazione del libro su Angelo Vassallo

Dopo il confermato successo del film per la televisione “Il Sindaco Pescatore” andato in onda su RaiUno, diretto da Maurizio Zaccaro, interpretato da Sergio Castellitto e incentrato sulla vita di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010, si terrà a Scario, nella frazione marinara del comune di San Giovanni a Piro, la presentazione del nuovo libro di Dario Vassallo, fratello della vittima, e Vincenzo Iurillo “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo Il Sindaco Pescatore”.

Il testo racconta degli anni di lotta alla ricerca della giustizia e della verità e delle tante piccoli o grandi corruzioni che attanagliano il nostro Paese e il Meridione in particolare, dove i politici spesso fanno più paura dei mafiosi. Nonostante ciò viene raccontata anche un’Italia che resiste e non si arrende, svilita e spesso delusa dalle istituzioni stesse ma combattente e ferma nel portare avanti i valori per cui uomini onesti come Angelo Vassallo hanno dato la vita.

L’evento organizzato dalla Lista Civica Liberi di Scegliere e dalla Fondazione Vassallo si terrà il 3 settembre presso la terrazza del Lido Albilú, sul lungomare Marconi alle ore 18:30. Ad introdurre Alberico Sorrentino, moderazione affidata al professore Giuseppe Caruso che curerà il dialogo con l’autore Dario Vassallo e l’Avv. Gerardo Spira storico “Segretario” di Angelo Vassallo. La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme anti-covid.

