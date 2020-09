Comuni al voto: Celle di Bulgheria e Lustra

A Celle di Bulgheria si torna al voto. Il sindaco uscente è Gino Marotta che nel 2015 riuscì ad affermarsi con soltanto 6 voti su Orlando Baldi, fermo a 532 voti rispetto i 538 dell’attuale sindaco. In quella tornata elettorale c’erano anche Giuseppe Carelli e Patrizia Iannuzzi. Quest’anno non ci sarà bagarre.

Solo due i candidati: Marotta si confronterà con Antonella Iuculano per una sfida che sembra avere un esito scontato. Clicca qui per liste e candidati di Lustra.

L’altro piccolo centro del Cilento al voto è Lustra. Dopo 25 anni finisce l’era di Giuseppe Castellano.

Quest’anno non sarà candidato, né come sindaco né come consigliere. La maggioranza uscente appoggerà il giovane Luigi Guerra. Marzia Chirico, candidato sindaco già alle scorse amministrative e capogruppo di opposizione sarà l’alternativa. Alle scorse amministrative solo 36 voti di differenza tra lei e Castellano. Clicca qui per liste e candidati di Lustra.