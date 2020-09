Casi Covid ad Ascea

“Stamattina l’Asl mi ha comunicato che un cittadino residente ad Ascea, ma che esercita la propria attività commerciale in Ceraso è risultato positivo al Covid 19. Immediati sono stati i provvedimenti adottati per contenere la diffusione del contagio e già nel pomeriggio, e di questo ringrazio la disponibilità del Dipartimento di prevenzione dell’ASL, sono stati effettuati i tamponi ai familiari”. Lo ha reso noto il sindaco di Ceraso Gennaro Maione.

“Vi invito nuovamente a rispettare tutte le misure di prevenzione”, ha aggiunto il primo cittadino.

Quello annunciato dal sindaco di Ceraso non è l’unico caso di coronavirus ad Ascea, come conferma il primo cittadino Pietro D’Angiolillo: “L’Asl, dipartimento prevenzione di Vallo della Lucania, mi ha comunicato che alcuni cittadini di Ascea (di un unico gruppo familiare) sono stati posti in quarantena per motivi di sanità pubblica presso il proprio domicilio. È stata ricostruita la rete dei contatti ed abbiamo assunto tutti i provvedimenti del caso. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi. Invito tutti a senso di responsabilità”.

In attesa dei tamponi sui contatti del contagiato disposte limitazioni anche per l’accesso alla casa comunale. Questo è il primo caso Covid ad Ascea.