Casal Velino dice sì agli impianti fotovoltaici

Il Comune di Casal Velino, con a capo il sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “efficientamento energetico impianti fotovoltaici Bivio di Acquavella e Ardisani”.

Lo scopo è continuare i lavori nel campo del risparmio energetico e allo stesso tempo si punta al risparmio economico dei cittadini.

In seguito ai lavori di “efficientamento energetico della pubblica illuminazione” di Casal Velino, realizzati con i fondi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che assegnava contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, si è rilevato un’economia di gara di € 18.798,45; tale risorse saranno utilizzate per un nuovo progett.

L’amministrazione comunale, perciò, ha intenzione di continuare con gli interventi nel campo dell’efficientamento energetico con la sistemazione ed il potenziamento degli impianti fotovoltaici di Bivio di Acquavella e dell’impianto sportivo Ardisani.