San Giovanni a Piro: a Marco Bellocchio il premio Ortega

Andrà al regista e pittore Marco Bellocchio il premio Ortega 2020. La cerimonia di consegna è in programma domani, 2 settembre, in piazza José Ortega di Bosco, frazione del Comune di San Giovanni a Piro. L’evento, giunto alla sua XV edizione, prenderà il via alle ore 16 con una visita guidata ai luoghi del Pintòr: prima il museo, poi la casa. Alle 21 la cerimonia di premiazione alla quale interverranno l’ideatore del premio, l’avvocato Franco Maldonato e l’attore Bruno Cariello.

Affermato regista cinematografico, Marco Bellocchio vanta anche il Leone d’argento per la regia conquistato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film La Cina è vicina. Nel 1991 ha vinto l’Orso d’argento, gran premio della giuria al Festival internazionale del cinema di Berlino per il film La condanna. Nel 1999 è stato insignito con un premio d’onore per il contributo al cinema al Festival cinematografico internazionale di Mosca, mentre nel 2011 gli è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Si diletta anche nella pittura e nel 2013 ha ottenuto la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte.

“Ha fatto dell’arte la propria missione civile”: questa la motivazione alla base del riconoscimento che San Giovanni a Piro assegnerà al regista.

Scheduled Cilento Eventi Bosco, San Giovanni a Piro, Salerno, Campania, Italia Map