Salento: ok alla realizzazione di un’area verde attrezzata a parco giochi

Il Comune di Salento, con a capo il sindaco Gabriele De Marco, ha approvato il progetto il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di completamento dell’area destinata a spazio verde attrezzato e parco giochi adiacente al campetto della Frazione Fasana, per un’importo di € 18.117,00. Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 01/04/2017 veniva stabilito, difatti, di destinare lo spazio adiacente al campetto di calcio sito nella frazione Fasana a spazio urbano con realizzazione di verde attrezzato e parco giochi.

Due anni fa l’amministrazione comunale aveva deliberato di approvare il progetto esecutivo per un ammontare di spesa pari ad € 30.455,00.

I lavori del progetto in questione comprendono un’area di circa 450 mq e prevedevano i seguenti interventi: livellamento dell’area, realizzazione di una piccola gradinata su tre lati dell’area con esclusione di quello destinato all’accesso lungo la Strada Nazionale SS18; realizzazione di uno spazio destinato ad ospitare giochi per bambini; spazio di sosta per il tempo libero che prevede anche la messa in opera di un gazebo; la realizzazione di percorsi pedonali; sistemazione di aree a verde e infine messa in opera di punti luci e di una piccola fontana.