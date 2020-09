Regionali 2020, Spinelli inaugura comitato elettorale ad Agropoli

Sarà inaugurato domani, mercoledì 2 settembre, ad Agropoli, il comitato elettorale di Costabile Spinelli, in lizza per il consiglio regionale tra le file di Forza Italia. Il taglio del nastro della sede nella centralissima Via Pio X al n. 20 è fissato alle ore 19.00 e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

«Ritengo Agropoli di estrema importanza nello scacchiere della politica regionale – spiega Spinelli – è tra i centri più grandi del Cilento e un punto di riferimento strategico per il comprensorio. È doveroso, dunque, essere presente nella cittadina cilentana con quello che sarà un punto di incontro e di ascolto aperto a tutti, dove ognuno potrà dire la propria. I problemi sono tanti e sotto gli occhi di tutti – continua – la vicinanza al cittadino diventa, dunque, fondamentale in un ottica di rilancio del nostro Cilento».