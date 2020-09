Palinuro, la denuncia: pineta nel degrado

CENTOLA. La pineta in zona faro, a Palinuro, versa ormai da tempo in condizioni indecorose. Varie le “denunce” che arrivano attraverso i social e non solo dai turisti che sono soliti frequentare la zona, attrezzata per attività sportive, ludiche o semplicemente per trascorre un po’ di relax.

“Un posto incantevole – dice un turista, ospite abituale di Palinuro- abbandonato a sé stesso. Immondizia ovunque e cattivo odore rendono la pineta inagibile. Sono 30 anni che vengo a Palinuro ma non ho mai visto il paese in questo stato, anche nelle vie del centro si trova immondizia ovunque, per non parlare delle mascherine abbandonate in ogni angolo. Le pattumiere sono piccole e a lunga distanza una dall’altra”. “Spero di ritrovare il mio luogo del cuore in condizioni diverse la prossima estate”, conclude

Tante le segnalazioni fatte fin ora, ma purtroppo non si è ottenuto alcun riscontro dagli enti preposti per la salvaguardia di questo luogo. La pineta è oggi vittima di atti vandalici ed abbandono di rifiuti.