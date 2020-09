Opportunità di lavoro nei Comuni di Roccagloriosa e Ispani

Send an email

Il Comune di Roccagloriosa con il Comune di Ispani ha emanato un avviso pubblico per un concorso per titoli, per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo, “categoria D”, posizione economica “D1”, da assegnare all’Area tecnica e manutentiva.

Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da svolgere proprie del profilo da ricoprire, al tal fine l’Ente si riserva la facoltà di sottoporre il candidato individuato per l’assunzione a tempo determinato a visita medica di idoneità;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti o interdetti dal pubblico impiego o non essere comunque sottoposti a misure che escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;

non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva;

aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

1. Diploma di laurea “vecchio ordinamento” in: architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, urbanistica, ingegneria per l’ambiente ed il territorio; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

2. Laurea specialistica in: architettura del paesaggio; architetture e ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione ambientale urbanistica e ambientale;

3. Laurea magistrale in: architettura del paesaggio, architettura e ingegneria edile-architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione ambientale urbanistica e ambientale.

essere in possesso dell'abilitazione professionale per l'iscrizione dell'albo degli ingegneri o dell'albo degli architetti;

comprovata esperienza professionale derivante dall’aver maturato presso Enti locali esperienze di lavoro.

È obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dei seguenti documenti: curriculum vitae e fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2020.